Киноманы встретились за утренним кофе

На приветственном фуршете гости угощались шампанским и лимонадом.

Хозяйка мероприятия Юлиана Петрова организовала встречу для тех, кто кайфует от просмотра кино и задается жизненными вопросами после просмотра фильмов.

Первой выступила кинокритик Адиля Хайбуллина на тему «Тренды современного кино». Спикер рассказала, чего достигли российские кинематографисты на сегодняшний день: сколько сняли картин, сколько на них заработали, сколько появилось новых звезд в 21-м веке, какие фильмы полюбились широкой аудитории и получили признание на мировом уровне.

Далее выступила Альбина Нафигова, продюсер, руководитель АНО «Дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино». Интересный разговор завела спикер на тему «Как попасть в кино», ведь у многих так и осталась мечта стать известным актером. А в сегодняшнем мире это стало более доступно - было бы сильное желание и время на осуществление.

Очень много вопросов было задано киноведам, и им это очень понравилось. Публика оказалась неравнодушной к кино, следящей за происходящими процессами в киноиндустрии.

Третьим спикером выступила Эля Петрова - визажист-стилист, гримёр. Гости узнали, что грим для кино отличается от повседневного макияжа и для работы в фильмах визажисту требуются знания не только о профессиональных косметических средствах, но и об особенностях освещения, разрешении камер и анатомии человека.

В завершение мероприятия прошел розыгрыш ценных призов. Подарки порадовали всех. Также гости обменялись мнениями, сфотографировались и высказали хозяйке пожелание проводить постоянные тематические встречи.

Партнеры мероприятия: кинотеатр «Киномакс-IMAX», компания «Вода Сестрица», АО «Татспиртпром», ресторан «Ван Гог», магазин Empire of sport, АНО «Время кино».