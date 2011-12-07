Татарстанцев приглашают принять участие в олимпиадах и конкурсах от МСЭФ

Молодежный союз экономистов и финансистов приглашают татарстанцев принять участие в 24-х олимпиадах и конкурсах, сообщают организаторы.

К участию в конкурсе приглашаются студенты, молодые специалисты, преподаватели, ученый и школьники, заинтересованные в вопросах управления, финансов, народного хозяйства.

«Состязания призваны активизировать научно-исследовательскую деятельность молодых экономистов, финансистов, управленцев, готовых внести вклад в улучшении экономической ситуации в России», — отмечается в сообщении.

Подробности участия в олимпиадах и конкурсах можно узнать по ссылке: http://msef.ru/vserossijskaya-olimpiada/2020-21-oik-1-0.