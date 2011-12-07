За некачественные коммунальные услуги проведут перерасчет

Об этом сообщили депутат Госдумы РФ Равиль Хуснулин и координатор проекта «Школа грамотного потребителя» в Республике Татарстан Дмитрий Романов во время встречи с татарстанцами в рамках всероссийской Недели приемов граждан по вопросам ЖКХ. Эти встречи проходят в общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева.

Как пояснили спикеры, по новым правилам, в случае оказания некачественной коммунальной услуги перерасчет потребителю делает ресурсоснабжающая организация. Если же поставщик выполнил свои обязательства корректно, компенсировать лишние расходы жильцам должны управляющие организации. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».