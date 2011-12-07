Чемпионат мира по футболу положительно сказался на доходах казанских ресторанов и кафе

За 9 месяцев 2018 года оборот розничной торговли в столице Татарстана вырос на 7,4%, в сфере общественного питания на 9,3%. Оборот розничной торговли в Казани составил свыше 380 млрд рублей, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.На увеличение оборота торговли существенно повлиял прошедшие в Казани игры Чемпионата мира по футболу-2018. В сфере общественного питания этот показатель составил 9,3%.