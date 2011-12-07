В Татарстане стартовала акция «Голосуй за своего земляка!»

Каждый район Татарстана выдвинул на голосование одного известного земляка. Это люди разных профессий, разных поколений, которые составляют гордость нашей республики. Например, жители Заинского района активно голосуют за своего земляка — лыжника, олимпийского чемпиона Федора Симашева (1945–1997 гг.) Советский офицер, майор, участник обороны Брестской крепости, Герой Советского Союза Петр Гаврилов (1900–1979 гг.) выдвинут на голосование жителями Пестречинского района. Набережные Челны представляет автогонщик, семикратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков, руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер», руководитель проекта «Ралли Шелковый путь» Владимир Чагин, Агрызский район — Герой Советского Союза Асаф Абдрахманов (1918–2000 гг.), Бугульминский район — певица Алсу, Верхнеуслонский район — танкист-ас, участник Великой Отечественной войны Семен Коновалов (1921–1989 гг.), Дрожжановский район — актер театра им. Г. Камала, Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Ринат Тазетдинов, Зеленодольский район — художник Константин Васильев (1942–1976 гг.), Алькеевский район: чувашский поэт Петр Хузангай (1907 — 1970), Чистопольский район — всемирно известный композитор София Губайдулина, Елабужский район — психиатр, невропатолог, физиолог Владимир Бехтерев (1857–1927 гг.), Камско-Устьинский район — драматург, прозаик, публицист, общественный деятель Туфан Миннуллин (1935 — 2012), Тукаевский район — певец, Народный артист Республики Татарстан и Российской Федерации Ильгам Шакиров, Алексеевский район — химик Александр Арбузов (1877–1968 гг.), Казань представляет легендарный певец Федор Шаляпин (1873–1938 гг.), который родился в нашем городе. Всего в списке 45 кандидатов из каждого района Татарстана. Отдать свой голос можно за одного из них. Голосование на сайте открыто до 29 февраля. Голосуйте! Поддержите своего земляка! Проголосовать!