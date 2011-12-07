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В Казани на штрафстоянку во время прошедшего рейда отправили 84 машины

Все машины были помещены на специализированную стоянку.

В Казани прошел очередной профилактический рейд, организованный городской Госавтоинспекцией. На этот раз правоохранители выявляли нарушителей правил стоянки и остановки авто. Было выявлено 84 таких нарушения. Все машины были помещены на специализированную стоянку. Как напомнили в отделе пропаганды ГИБДД г. Казани, автотранспорт, припаркованный с нарушением ПДД, создает препятствие для других участников дорожного движения, мешают проезду аварийно-спасательных служб и работе ремонтно-уборочной техники.

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