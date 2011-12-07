В Галеевской мечети обсудят актуальные проблемы мусульманок

В преддверии 150-тилетия основательницы первого в России женского медресе и женщины-казыя Мухлисы Буби 6 марта Духовное управление мусульман РТ организует в Галеевской мечети «круглый стол», на котором пойдет речь о роли татарских женщин в семье и обществе. Общественные и религиозные деятели, представители науки и СМИ республики обсудят на нем актуальные проблемы мусульманок. Их место в семейной и общественной жизни, а также затронут проблему семейных ценностей. Начало мероприятия в 10 часов. Аккредитоваться можно по телефону: +79172939706, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.