Тренер и три игрока «Ак Барса» вызваны на Матч года

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Спорт
17 июня 2026  15:03

Казанский «Ак Барс» делегирует сразу четырех представителей на хоккейный Матч года, в котором встретятся звезды КХЛ и НХЛ. Встреча состоится 25 июля на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС,

Главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин вошел в тренерский штаб матча. Компанию ему составят Олег Знарок, Игорь Ларионов, Игорь Никитин, Виктор Козлов и Андрей Разин. Что касается игроков, то честь «барсов» на льду будут защищать нападающие Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин и Артем Галимов. Все трое вошли в число приглашенных хоккеистов для участия в этом шоу-матче.

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