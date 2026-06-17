Тренер и три игрока «Ак Барса» вызваны на Матч года

Казанский «Ак Барс» делегирует сразу четырех представителей на хоккейный Матч года, в котором встретятся звезды КХЛ и НХЛ. Встреча состоится 25 июля на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС,

Главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин вошел в тренерский штаб матча. Компанию ему составят Олег Знарок, Игорь Ларионов, Игорь Никитин, Виктор Козлов и Андрей Разин. Что касается игроков, то честь «барсов» на льду будут защищать нападающие Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин и Артем Галимов. Все трое вошли в число приглашенных хоккеистов для участия в этом шоу-матче.