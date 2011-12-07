В Нижнекамске 47 квартир бесплатно сдадут врачам дефицитных специальностей

47 квартир в рамках программы «Арендное жилье» планирует получить Нижнекамск в текущем году, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.Врачи дефицитных специальностей, переезжающие на работу в Нижнекамск, получат в пользование квартиры и оплатят только коммунальные услуги. Об этом сообщила начальник нижнекамского ведомства Венера Рахимова по итогам медицинского совета, который состоялся участием министра здравоохранения РТ Марат Садыков.Ранее программой уже воспользовались несколько десятков докторов.Сейчас в медицинских учреждениях Нижнекамского района работают 4777 человек, из них 711 врачей и 2457 средних медицинских работников. Но в районе ощущается нехватка узких специалистов. В Нижнекамском районе до 2020 года действует специальная программа, чтобы решить эту проблему.Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что выпускников со всей России зовут в Нижнекамск работать на скорой.