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Шаймиев, Гафуров и Яхина получили премии правительства РФ в области культуры

Лауреаты премии получат почетные знаки, дипломы и 2 млн рублей.

Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, ректор КФУ Ильшат Гафуров и казанская писательница Гузель Яхина стали лауреатами премии правительства РФ в области культуры. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Минтимер Шаймиев награжден за проект «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан», Ильшат Гафуров — за фонд возрождения памятников истории и культуры Татарстана, а Гузель Яхина — за роман «Зулейха открывает глаза».

Всех троих наградят почетными знаками, вручат дипломы и 2 млн рублей.

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