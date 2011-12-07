Сказка о желании быть счастливым

Сделать спектакль по картинам - смелый эксперимент. На него решился режиссер Туфан Имамутдинов. Автором пьесы стал актер ТЮЗа, народный артист РТ Михаил Меркушин.

- Идея спектакля пришла неожиданно, - рассказывает Михаил Алексеевич. - Мы с актерами обсуждали картины Валентина Губарева. У него в каждой картине уже заложен сюжет, и я стал придумывать истории про этих людей, о нашей жизни в середине 90-х годов. Истории веселые и печальные, ироничные и ностальгичные, трогательные и добрые. Туфан Имамутдинов услышал мои рассказы и предложил написать пьесу.

На премьеру в Казань приехал сам Валентин Губарев. Он привез 9 картин: «Празднование Нового года», «Песня о море», «Дольче вита», «Кризис отношений», «Бить или не бить», «Медляк», «Тридцать лет вместе», «Полонез Огинского До минор» и «Розовый сон». Перед спектаклем зрители могли увидеть эти полотна, герои которых ожили в ТЮЗе.

- Если честно, моя заслуга здесь скромная. Даже не предполагал, что мои картины станут основой для спектакля и буквально выйдут в люди. В ТЮЗе мои герои ожили, стали объемными, узнаваемыми. В спектакле все как в жизни, где перемешаны смех и слезы, - рассказал на творческой встрече Валентин Губарев. - Мне интересен взгляд драматурга, взгляд режиссера на переломную эпоху 90-х годов. Дух времени в спектакле передан мастерски. Все, кто жили в те времена, вспомнят, узнают каждую деталь, любимые мелодии, поностальгируют. А молодые люди увидят, как и чем жили их родители, бабушки-дедушки, и поймут, что при всех переменах, которые происходят, жизнь не меняется... И люди тоже не меняются. Они, как и во все времена, несмотря ни на что, живут с желанием быть счастливыми.

Наша справка

Валентин Губарев родился в Нижнем Новгороде в 1948 году. Учился в Нижегородском художественном училище, а затем в Московском полиграфическом институте на графическом факультете. С 1980 года живет в Минске. Почетный член художественной ассоциации «Шедевр» (Германия). С 1994 года на условиях эксклюзивного контракта сотрудничает с галереей Galerie Bertheas (Франция). Работы художника успешно выставляются на аукционах Christie`s (Лондон), Taschen (Париж), Kinsky (Вена). Его персональные выставки состоялись в Германии, Австрии, Франции, Польше, Италии, ОАЭ. Работы находятся в музеях и частных коллекциях многих стран мира.