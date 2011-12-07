В казанском метро появился новый дизайн вагона

В дополнение к Камаловскому театру в казанском метро начал курсировать поезд, обклеенный рекламой фастфуда и радиостанции, что вызвало неоднозначную реакцию у пользователей в социальных сетях, пишет kazanfirst.

В социальных сетях новый дизайн вызвал неоднозначную реакцию: некоторым такой дизайн не «зашел». Один из «комментаторов» пошел дальше и отправил жалобу в «Народный контроль». Реклама на вагонах, по его мнению, совершенно неуместна.

В пресс-службе мэрии Казани отметили, что договор на размещение рекламы сети ресторанов быстрого питания заключили до принятия решения о разработке концепции единого фирменного стиля оформления общественного транспорта города.