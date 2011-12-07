В Татарстане выявили 86 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«21 человек госпитализированы, 65 проходят лечение на дому (у них лёгкая или бессимптомная форма)», — уточнили в штабе.

Два случая — завозные, 84 человека заразились после контакта с больными.

26 человек находятся в возрастной категории от 30 до 50 лет, 24 человек — от 50 до 60 лет, 12 человек — от 60 до 70 лет, 8 человек — несовершеннолетние, по 7 человек — в категориях от 70 до 80 лет и 18 до 30 лет, 2 человека — от 80 до 90 лет.

В Казани выявили 42 случая заражения, в Набережных Челнах — 11, в Нижнекамском районе — 7, в Сабинском районе — 6, в Пестречинском, Зеленодольском, Сармановском, Буинском, Арском, Высокогорском районах — по 2 случая, в Чистопольском, Черемшанском, Елабужском, Агрызском, Лениногорском, Атнинском, Апастовском и Балтасинском районах — по 1 случаю.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 1117 случаев заражения COVID-19, 145 человек (+15 за сутки) выздоровели, трое — скончались.

В России количество заболевших увеличилось до 145 268 (+10 581) человек, выздоровевших — до 18 095 (+1 456), погибших — до 1 356 (+76).