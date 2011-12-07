Участники IX Республиканского ифтара смогут бесплатно передвигаться на пригородных поездах

11 мая в Казани состоится IX Республиканский ифтар — один из самых известных ифтар-маджлисов в России.

В организации ифтара участвовали Духовное управление мусульман РТ, Дирекция стадиона «Ак Барс Арена» и национально-туристического комплекса «Туган авылым».

Для участников IX Республиканского ифтара организуют бесплатный проезд на пригородных поездах по МВЦ «Казань ЭКСПО» по маршрутам:

1-й пригородный поезд отбывает со станции «Казань-Пасс.» в 17:07 часов 11 мая. Обратно со станции «Казанский международный аэропорт» поезд отправится в 21:30 часов.

2-й пригородный поезд отбывает со станции «Казань-Пасс.» в 17:47 11 мая. Обратно со станции «Казанский международный аэропорт» поезд отправится в 22:30 часов.