Увольнение в период пандемии: как быть?

При этом многие работодатели, стремясь хоть как-то минимизировать свои потери, зачастую весьма безответственно относятся к своим работникам. Кого-то вынуждают выйти в отпуск в неудобное время, другим снижают зарплаты. Так получилось, что мать автора этого материала осталась без работы в связи с тем, что владелец бизнеса решил продать его в это непростое время.

Заявление по собственному желанию

Работникам предприятия было предложено не устраивать конфликтов, а вместо этого написать заявление об увольнении по собственному желанию. Очевидно, что этот вариант не устроил тех, кто рассчитывал получить выходное пособие в связи с увольнением по сокращению.

Впрочем, даже в тех случаях, когда работник соглашается написать заявление по собственному желанию, он может рассчитывать на соглашение сторон с выплатой компенсации, размер которой обговаривается с работодателем.

Тем не менее не всегда работодатель готов расстаться с работником таким образом. Вместо этого сотрудника могут выживать с места работы, создавая невыносимые условия труда или угрожая дисциплинарным увольнением. Марии (имя изменено) в отделе кадров намекнули, что часть ее документов может быть случайно утеряна. Учитывая, что она предпенсионер, пропажа трудовой книжки стала бы серьезной проблемой. Скрепя сердце пришлось пойти на условия работодателя.

Следует учитывать, что работник, оказавшийся в подобных обстоятельствах, имеет все основания для того, чтобы обратиться в трудовую комиссию, которая проверит работодателя. Если информация подтвердится, нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Нужно знать свои права

Если же становится очевидным, что увольнения не избежать, то можно это сделать хотя бы с меньшими потерями.

Первое, что нужно знать, - работник имеет право отозвать свое заявление на увольнение, если он изменил свою позицию. Сделать это нужно в письменной форме. Согласно статье 80 Трудового кодекса РФ после этого увольнение будет отменено, но только в том случае, если на должность не был приглашен новый сотрудник, которому нельзя отказать в трудоустройстве.

Если же увольнение, по мнению сотрудника, произошло незаконно, то он может подать в суд на работодателя, при этом по статье 393 ТК РФ за это не нужно платить госпошлину. Подать иск можно в течение одного месяца после получения копии приказа об увольнении. При наличии уважительной причины, например болезни, иск можно подать и позже.

Увольняемому работнику обязательно должны выплатить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска, при этом для этого не нужно подавать никаких заявлений. В то же время сотрудник имеет право воспользоваться этим отпуском, в таком случае днем увольнения будет считаться последний день отпуска. Это право закреплено в статье 127 ТК РФ.

Согласно статье 5 ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», если уволенный сотрудник получил травму или заболел в течение 30 дней после потери работы, то он имеет право на больничный, который он может отправить бывшему работодателю. Конечно, это правило работает только в том случае, если уволенный сотрудник за это время не нашел новую работу.

Новые правила увольнения

На минувшей неделе в Министерстве труда и социальной защиты РФ предложили изменить правила увольнения сотрудников, их перевода на неполный рабочий день или введения простоя предприятия на время действия в стране ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса.

Так, предполагается, что сотрудника можно будет уволить только по его согласию или по достижении согласия сторон. Также в постановлении предлагается увольнять сотрудников не ранее первого дня снятия ограничений, связанных с режимом самоизоляции.

Еще одна инициатива связана с уменьшением сроков уведомления сотрудников об изменении условий трудового договора с двух месяцев до двух недель.

Проект закона будет рассмотрен трехсторонней комиссией, включающей представителей кабмина, работодателей и профсоюзов, после чего он будет передан в правительство страны.

Помощь в Татарстане

Татарстанцы могут получить бесплатную юридическую помощь от республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», организованную Татарстанским региональным отделением Ассоциации юристов России.

Региональное отделение организации насчитывает около 600 практикующих юристов: адвокатов и судей. Воспользовавшись «горячей линией», татарстанцы могут задать им свои вопросы. Наиболее распространенные из них связаны с соблюдением трудового законодательства. Так, не все работодатели оплачивали нерабочие дни, связанные с самоизоляцией в республике. Зачастую вместо этого работников отправляли в административные отпуска или принуждали к увольнению.

- Мы регулярно получаем обратную связь от заявителей, - подчеркнула представитель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Лилия Яфизова. - Люди рассказывают, что во многом благодаря нашей помощи ситуация разрешилась в их пользу. Тем же, кому договориться с работодателем мирным путем не удалось, и они решаются подать на него исковое заявление, мы даем подробные разъяснения, как отстаивать свою позицию в суде.

Специалисты Ассоциации юристов также отвечают на вопросы, связанные с получением социальной помощи от государства, оформлением пособий для детей, возможностями использования материнского капитала.

Задать свои вопросы граждане могут в будние дни с 9 до 18 часов по номеру телефона 8-960-08-09-050.