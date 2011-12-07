В Казани пройдет «Битва за Москву»

В декабре 1941 года немецкие войска прорывались в Москву. Именно 5 - 6 декабря началось вошедшее в историю контрнаступление советских войск от Калинина до Ельца и в городе Лобня. Сражениям в Лобне будет посвящена военно-историческая реконструкция. Мероприятие приурочено ко Дню Неизвестного Солдата, который ежегодно отмечается 3 декабря.

Как рассказал заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ, руководитель военно-исторического клуба «Витязь» Владислав Хабаров, реконструкции боев они стараются проводить в те дни, когда они проходили в реальности.

Участниками реконструкции станут члены военно-исторических клубов Татарстана, Марий Эл, Ульяновской и Кировской областей, Москвы, Санкт-Петербурга - всего около 80 человек.

- За основу реконструкции мы взяли бой в городе Лобня. В декабре 1941 года немцы подошли к Москве так близко, что могли обстреливать центр города. Они уже начали подводить орудия. Но наши войска начали контрнаступление, которое стало переломным моментом в ходе войны.

- Мы покажем лишь маленький эпизод боя под Лобней. Стараемся точно восстановить, как это было. Проведена большая исследовательская работа, сделан сценарий, все роли распределены и согласованы. Особое внимание уделяем деталям, мелочам. Например, реконструкторы будут одеты так, как советские и немецкие солдаты именно в 1941 году, - отметил Владислав Хабаров.

В реконструкции будут задействованы не только орудия, но раритетные военные машины «АвтоРетроКлуба-21».

Зрителям реконструкторского боя необходимо соблюдать правила безопасности - не заходить на поле, где развернется военное действие. После боя у всех будет возможность пообщаться и сфотографироваться с реконструкторами.

Кроме того, в этот день посетители музея смогут принять участие в тест-игре «Советские солдаты», интерактивном занятии «Мундир, каска, автомат наших солдат и врагов».