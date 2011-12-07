Вакцину от COVID-19 первыми получат медработники РТ

Медработники Татарстана первыми получат вакцину от COVID-19 «Спутник V».

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков пояснил, что в первую очередь будут вакцинироваться те, кто взаимодействует с больными коронавирусом. Мобильные бригады из поликлиник сделают тест на антитела и возьмут ПЦР-мазок, после чего им сделают бесплатную прививку.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в республике подготовили морозильные камеры для хранения пробной партии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Для препарата нужно поддерживать температуру от -2 до -8 градусов по Цельсию.