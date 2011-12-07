Задокументированная история: в архивах хранится бесценное богатство республики

В работе коллегии приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, вице-премьер республики Лейла Фазлеева, руководитель Управления государственных архивов при Администрации Президента Турецкой Республики Угур Унал, представители архивных служб Башкортостана и Нижегородской области, дипломатического корпуса РТ. - Одно из важнейших направлений деятельности архивной службы республики - развитие международных и межрегиональных контактов. В 2018 году в Иране и Турции были обнаружены и получены копии ценных источников по истории Татарстана от Средневековья до новейшего времени, в том числе документы по истории образования и становления Татарской АССР. Например, из Ирана привезены оцифрованные копии рукописей путевых записок Ахмеда ибн Фадлана, рукопись просветителяСулеймана Саксини и толкование Корана на тюркском языке. В Российском государственном архиве древних актов приобретены копии третьей ревизии по Казанскому уезду. Это даст татарстанцам, интересующимся своей родословной, углубиться в историю своей семьи до начала XVIII века, - отметила в своем докладе Гульнара Габдрахманова. Особое внимание архивы уделяют оцифровке документов. В 2018 году было оцифровано 73 тысячи единиц хранения. Общее количество оцифрованных дел насчитывает более 158 тысяч единиц хранения. Это составляет 4,9% от общего архивного фонда республики. Так что работы предстоит еще много. Благодаря новым технологиям архивы становятся более доступными. С 2018 года на портале государственных и муниципальных услуг РТ жители Татарстана могут получить архивные справки о трудовом стаже и размере зарплаты. Эти сведения важны для расчета размера будущей пенсии. В целях оптимизации процесса оказания услуг населению Росархивом совместно с Пенсионным фондом России начата проработка вопроса о создании системы электронного взаимодействия на общефедеральном уровне между архивами и органами Пенсионного фонда РФ. Татарстан определен пилотной площадкой. Полным ходом идет работа по подготовке к празднованию 100-летия образования Татарской АССР. В прошедшем году Государственным комитетом РТ по архивному делу уже выпущен первый том сборника исторических документов к 100-летию образования ТАССР. В социальных сетях Facebook и Instagram в официальных аккаунтах «Архивы Татарстана» и под хештегом #Татарстан100 можно ознакомиться с документами о малоизученных страницах истории республики. - Документальное наследие - одно из самых серьезных богатств общества. И к нему надо так и относиться, как к богатству. История должна быть задокументирована и при этом доступна для народа. История семьи, история малой родины для каждого человека представляют большую ценность, и все это нужно изучать, беречь. Для татар из Татарстана важная задача - найти в архивах зарубежных стран и архивах компактно проживающих там татар документы, касающиеся нашей истории. Сегодня в России проживают 5 миллионов татар. Это вторая по численности нация в стране. Но в республике живут только около 1,9 миллиона татар. Остальные в силу разных причин разбросаны по миру. И их история тоже должна быть сохранена в документах, поэтому надо собрать документы о финских и китайских татарах, татарах в Австралии и так далее, - рассказал Фарид Мухаметшин. - Важно решать кадровый вопрос. У нас нет специалистов, которые смогли бы «лечить» исторические документы. Их надо «оздоравливать», создавать климатические и противопожарные условия. А для этого нужны серьезные финансовые вложения и подготовленные специалисты. Мы готовы поддержать усилия архивистов. Справка «КВ»За 2018 год в архивы Татарстана поступило 112 тысяч 545 обращений - примерно 300 в день. Более 87% запросов из России. Остальные - из США, Германии, Израиля, Турции, Великобритании и Польши. Более 97,5 тысячи запросов были связаны с подтверждением стажа работы и заработной платы, учебой, награждениями, периодом репрессий и так далее. Также поступило более 12,8 тысячи запросов по истории возникновения деревень, отдельных зданий и т. д. Кроме того, было получено свыше 2,2 тысячи запросов по изучению родословной.