Госавтоинспекция Татарстана: Лишних знаков «40» в Казани нет

В конце минувшего года «Казанские ведомости» предоставили свои страницы для мнения части автовладельцев Казани о том, что в столице Татарстана избыточное число знаков ограничения скорости в 40 км/ч создают помехи в движении на и без того загруженных трассах города. Свой взгляд на эту тему публикации в «КВ» «Знаки „40“ в столице РТ: переборщили!» представила Госавтоинспекция Республики Татарстан. В Госавтоинспекци пояснили, что мнение части автомобилистов Казани об увеличении участков автомобильных дорог, где введено ограничение скоростного режима, является необъективным. Часть вводимых ограничений на новых участках обусловлена вводом новых объектов притяжения граждан, возле детских образовательных учреждений либо в местах концентрации ДТП. В 2019 году в рамках реализации мероприятий по результатам анализа аварийности установлены дублирующие знаки 3.24 на четырех участках: Вишневского — Достоевского (МКДТП); Достоевского — Товарищеская (МКДТП); Мусина, 61а (МКДТП); Гвардейская, 54 (МКДТП). Введены ограничения максимальной скорости для предварительного снижения скорости при подъезде к перекресткам на пяти участках: Чистопольская — Меридианная (МКДТП); Чистопольская — Мусина (МКДТП); Чистопольская — Бичурина (МКДТП); Фучика — Сафиуллина; Фучика — Кул Гали. Читайте также: Знаки «40» в Казани: переборщили!