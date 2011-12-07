Казань выбрана местом реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни»

С 27 января по 13 февраля в столице РТ проходит установочная сессия курсов профподготовки для работников сферы физической культуры и спорта РФ. Казань стала местом организации обучения для специалистов ПФО. Мероприятие является частью национального проекта «Демография» и проводится в рамках федеральной программы — «Спорт норма жизни».«В составе 1-го потока слушателей — 145 человек. Из них 45 выступают от имени Татарстана. Кроме того, на обучение приехали представители Чувашии, Марий Эл, Мордовии и других областей РФ», — заявил проректор по учебной работе Поволжской Академии физической культуры, спорта и туризма Алмаз Галимов. Среди основных задач проекта — подготовка профессионалов для ведения физкультурно-оздоровительной работы с населением, обучение спортивных тренеров и педагогов по адаптивной физической культуре.