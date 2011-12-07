В гимназии №8 открылась экспозиция, посвященная 75-летнему юбилею Великой Победы

В минувшую субботу в музее гимназии №8 Советского района Казани состоялось открытие новой экспозиции, посвященной 75-летнему юбилею Великой Победы. Гостьей гимназии стала ветеран, инвалид Великой Отечественной войны, узница фашистского концлагеря Вера Георгиевна Бакаева. На церемонию открытия выставки пришли сегодняшние гимназисты и выпускники этого учебного заведения, отметившего свой 50-летний юбилей. Создавали этот музей школьники конца семидесятых-восьмидесятых годов вместе с ветераном Великой Отечественной войны Фуатом Мубаракзяновичем Назыровым. Они встречались с ветеранами, собирали экспонаты, большинство из которых посвящены бойцам 352-й стрелковой дивизии. Выпускники учебного заведения готовили экскурсии по музею, пополняли его фонды. То, что было собрано, сохранено, передавалось новому поколению. Нынешние школьники-гимназисты бережно хранят все собранное их предшественниками, рассказывают ученикам младших классов о боевом пути, пройденном дивизией с 1 декабря 1941 года по май 1945 года, о подвигах наших ветеранов, о тех, кто погиб в боях, и тех, кто после войны поднимал страну из руин. Елизавета САПАРКИНАРанее "Казанские ведомости" писали, что в Татарстане стартовала акция «Голосуй за своего земляка!»