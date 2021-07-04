Колыбель города: какие тайны хранит Адмиралтейская слобода Казани

Это не первая наша прогулка вместе с нашим экскурсоводом Алмазом Гараевым, мы уже рассказывали вам про доходный дом купца Соболева, который стал жилищем для бездомных, а также о здании, которое скрывает огромный баннер в центре Казани, и истории Александровского и Чернояровского пассажей.

Пять топоров, создавшие целый район

Адмиралтейская слобода одна из самых значимых слобод Казани. Алмаз Гараев называет её «колыбелью города» потому что именно эта слобода сделала очень много для развития столицы Татарстана. По словам историка, ученого и археолога Альфреда Халикова, без Адмиралтейской слободы не было бы и Казани.

«До создания адмиралтейства и возникновения Адмиралтейской слободы здесь находилась село Бишбалта, что в переводе означает пять топоров. По легенде, после образования села, жители захотели заняться плотничеством, но на все село нашлось якобы только пять топоров. А по второй теории село названо в честь количества минаретов, ведь на мечетях их обычно пять», — поделился наш спутник.

Он отметил, что село Бишбалта бурно развивалось, здесь всегда работали плотники и корабельщики, место было выбрано не случайно — тут было старое русло Казанки, выход в Волгу и бухта, куда могли приплывать большие баржи. Этот район был богат лесами.

«Еще в 1710 году из села Бишбалта были отправлены 10 больших военных кораблей для Азовского флота, чуть позже — в 1718 году, в Казань приезжает Пётр I и именно по его указу здесь образуется адмиралтейство для постройки кораблей, которые были предназначены для его флота. Все здания, которые сейчас здесь находятся, назывались „весенними пристанями“, и вся эта территория была судостроительной верфью для флота Петра», — рассказывает сталкер.

Адмиралтейство было окружено глубоким рвом с солёной водой, в ней вымачивались доски и бревна для придания им формы — из них и строили корабли. Ров был, как бы сказали сейчас, противопожарным мерой, а ещё — защищал территорию от набегов разбойников, коих здесь было много.

«В первый год на этой территории была построена земская школа, мастерские и небольшие помещения для жилья. Здесь работало много людей, адмиралтейство развивалось бурными темпами, за рвом, который защищал адмиралтейство, также развивалась и сама слобода: строились школы, казармы и жилые бараки. Адмиралтейская слобода развивалась за счет приезжих людей — тут работали в основном татары, марийцы и чуваши. Некоторых людей сгоняли сюда насильно, но большинство из них, конечно, приезжали сюда сами на сезонные заработки и тут же оставались», — отмечает Гараев.

Корабли спускались на воду один раз в год в начале мая, во время весеннего половодья, как правило, спускали по 10-15 кораблей.

Он отметил, что за время существования адмиралтейства здесь было построено около 400 кораблей, самые большие военные корабли были высотой с пятиэтажный дом. В 1722 году Петр I второй раз приехал в Казань с инспекцией адмиралтейства и остался доволен увиденным. Забрав военные корабли, он с войском численностью 175 тыс. человек отправился в свой знаменитый Персидский поход воевать с шахом Гусейном.

«В 1829 по ходатайству генерал-майора Орловского адмиралтейство в Казани было упразднено и перевезено в Астрахань, поближе к Каспийскому морю. Это решение было обусловлено экономически, а также транспортными проблемами. После упразднения адмиралтейства все-таки в слободе продолжали делать помповые насосы для откачки воды с судов, а потом это судостроение было перевезено в Зеленодольск», — поделился наш собеседник.

Первый трамвай и сад, который стал «Сантехприбором»

2 октября 1875 года в Казани по двум маршрутам был пущен первый конный трамвай. По первому маршруту Толкучий рынок — Дальнее Устье (район современной улицы Чернышевского — прим. Ред.) трамвай отправлялся от лавок Курманаева (нынешний ресторан More& More — прим. Ред). А второй маршрут был короче: Толкучий рынок — Рыбнорядская площадь.

Алмаз показывает на здание с зелеными воротами, где располагалось трамвайное депо № 1, построенное в 1875 году. Спустя два года его заведующим становится финн Гюстаф Тальквист. Помимо трамвайного депо Тальквист отвечал за благоустройство города. Он был модником и пижоном, говорит Гараев, а кроме того, прожжённым коммерсантом и зарабатывал буквально на всем.

«На месте современного завода „Сантехприбор“ раньше находился сад „Тиволи“, который был сделан именно Тальквистом. Внутри сада были кустарники, сады, деревья, было небольшое озеро, и вся знать города собиралась именно там. Сад просуществовал до 1930-х годов — момента создания „Сантехприбора“. Трамвайное депо просуществовало продолжительное время, еще в 2000-х годах здесь была ремонтная мастерская для большегрузов, но уже здание уже заброшено уже 6-10 лет», — вспоминает он.

Там же у бывшего депо находится и знаменитый памятник лошадке Петрушке, которая, по легенде, и тащила трамвай, когда он только появился. По словам нашего гида, он не совсем верный — в повозку запрягались две лошадки, а не одна, а трамвайный вагон был двухэтажным. Подлинный трамвайный вагон можно увидеть около здания «Метроэлектротранса». Вагончик для памятника в Адмиралтейской слободе был куплен в Санкт-Петербурге и поставлен к 300-летию слободы.

Гараев также подметил, что ни для кого не секрет то, что Казань после войны застраивалась немецкими военнопленными, как современная улица Адмиралтейская в 1927-29 году. Тут в основном преобладает в архитектурном стиле неоконструктивизма.

История КВЗ и тайна, которую вы не знали

Мы подошли к старым корпусам Казанского вертолетного завода, который имеет богатую и неоднозначную историю. Здесь продолжались «весенние пристани» и судостроительные верфи для Петра I.

Алмаз рассказал, что в 1925 году здесь пытались построить речной порт, но сделать этого не удалось. В 1929 году из Чувашии сюда был эвакуирован завод обозных деталей, который изготавливал тачанки, колеса и для нужд Красной армии.

Гараев рассказал интересную историю, о которой, возможно, не знают даже большинство коренных казанцев. При строительстве этого завода внутри него осталась трамвайная дорога. В 1935 году завод обозных деталей начал выпускать детали для самолетов: колеса, небольшие крылья, лыжи и лонжероны. А в 1942 году сюда был эвакуирован Авиационный завод, вместе с ним из Ленинграда были эвакуированы подростки 14-16 лет. Один из них вспоминал, что эшелон прибыл ночью, а перед заводчанами и эвакуированными была поставлена задача за сутки разгрузить его. И они это сделали.

«Им пришлось ломать окна и стены завода, потому что оборудование не влезало в ворота завода. За сутки вагоны были разгружены, и уже через три дня начался выпуск первых самолетов. Здесь было выпущено около 11 тыс. бомбардировщиков По-2», — отметил экскурсовод.

По словам Алмаза, сейчас брошенная территория завода выкуплена строительной компанией «Унистрой», ведётся демонтаж старых корпусов и цехов.

Дом с погасшей звездой

Дом, на фасаде которого красуется красная звезда, на улице Мало-Московской постоянно становится одной из точек экскурсий по слободе, а также героем множества фото любителей старины. Алмаз отмечает, что дом в конструктивистском стиле был построен после эвакуации сюда завода обозных деталей в 1929 году.

Дом находится в крайне аварийном состоянии, но люди продолжают здесь жить, говорит Алмаза.

«В этот дом селились работники КВЗ, потому что им было обещано новое жилье, но, когда сменилось руководство предприятия, новое сказало, что ничего этим людям не обещало», — поделился Гараев.

В доме люди живут на 4 этаже, а 1, 2 и 3 этажи заброшены и частично распроданы. В доме нет удобств, жильцам не разрешили «врезаться» в канализацию 3 этажа, и они вынуждены ходить в туалет на улицу.

Завод «Сантехприбор»: от красивого сада к жилой застройке

Далее мы отправились к «любимцу и первенцу» Алмаза — заводу «Сантехприбор», а точнее все, что от него осталось. Экскурсовод называет его так, потому что свои вылазки по «заброшкам» он начал именно с него.

«Этот завод имеет богатую историю, он был градоформирующим объектом и связан был с именем купца Ивана Ивановича Алафузова, который в возрасте 19 лет приехал в 1856 году в Казань и обосновал свою торгово-промышленную империю под названием Льнокомбинат. Он до сих пор стоит на улице Гладилова, 55. Там у него были ткацкие льноперерабатывающие цеха, а здесь же были швейные мастерские в 19 веке», — говорит Гараев.

Приехал Алафузов именно в Адмиралтейскую слободу и поселился неподалеку от территории «Сантехприбора» потому что здесь жил друг его отца Сергей Александров, именитый купец-миллионер, который сколотил состояние на продаже чая. Именно Александров взял под свое крыло молодого Алафузова, и именно по совету друга семьи Иван начал скупать земли, фабрики и заводы у других купцов.

«В 19 веке здесь находились швейные цеха, потому что в 1865 году Иван Алафузов выпустил партию высококачественного брезента, чем покорил военное ведомство и получил крупный военный заказ. Изначально „Сантехприбор“ назывался Казанский механический завод, а свое привычное название он получил лишь в 1991 году», — добавил сталкер.

После развала Советского союза и начались злоключения завода, и в начале 2000-х годов предприятие окончательно признали банкротом, у него накопились многомиллионные долги. Недавно территория завода была выкуплена строительной фирмой из Марий Эл, который намеревается построить здесь жилой комплекс. На площадке, где находились корпуса и цеха, новый собственник снёс аварийные здания и обнёс территорию забором.

«Фасадная часть завода „Сантехприбор“ исторически важна, потому что помимо швейных мастерских здесь находилась придомовая церковь, и этот фасад обязали сохранить, а как это будет с учетом строительства жилого комплекса — непонятно. В интернете уже есть проект нового ЖК, согласно ему там останется только труба и фасадная часть», — рассказывает наш собеседник.

Еще четыре года назад на территорию завода был свободный доступ, здесь работали мародёры, а Алмаз до того, как здесь произошло обрушение, водил сюда экскурсии по 6-10 человек.

«Под одним из корпусов находится бомбоубежище, которое еще 1995 году было образцовым, туда возили учащихся училищ и институтов с военной кафедры, чтобы они наглядно могли ознакомиться с обустройством бомбоубежища. Буквально за полгода после закрытия завода „Сантехприбор“ это бомбоубежище превратилось в свалку, а сейчас там творится полнейших хаос, были пожары», — отметил Гараев.

«Новый владелец земли первым делом снёс неважные аварийные корпуса и вторым делом закрыл доступ сюда, за что ему огромное спасибо. Несмотря на то, что этот объект привлекал огромное внимание моих слушателей, да и я его не смог весь исследовать, я благодарен владельцу, потому что корпуса представляют опасность для людей. 20 лет этот завод безбожно пилили на металл, и все несущие колонны были спилены, что и послужило причиной обрушения одной из частей завода», — уверен Алмаз.

Что будет с самой Адмиралтейской слободой, пока остается загадкой. Кто-то говорит, что там действительно появится элитное жилье, а кто-то говорит, что власти запланировали кардинально изменить депрессивную сейчас городскую территорию. «Казанские ведомости» смогли узнать планы на развитие района — читайте о них в ближайшие дни на нашем сайте.