Итальянская компания построит установку для нового производства на «Казаньоргсинтезе» за 130 млн евро

Подрядчиком «Казаньоргсинтез» по проекту нового производства сополимеров этилена и винилацетата (ЭВА-полимеров) стала итальянская компания Maire Tecnimont S.p.A. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе «Казаньоргсинтез».

«Проектом предусматривается строительство новой установки по производству ПВД/ЭВА мощностью 100 тысяч тонн в год. Общая предварительная стоимость EP-контракта составляет 130 миллионов евро», — говорится в сообщении.

Построить установку планируют за 40 месяцев с момента подписания контракта. Работы выполнят «дочки» итальянской Maire Tecnimont S.p.A. — Tecnimont Planung & Industrieanlagenbau GmbH из Германии и «MT Руссия», которая является московским рабочим центром компании.

При этом сам проект производства основан на технологии, разработанной японской компании Sumitomo Chemical. Лицензионное соглашение было подписано в феврале этого года.

В апреле 2021 года Казаньоргсинтез и Maire Tecnimont S.p.A подписали меморандум о взаимопонимании о совместной разработке проекта нового завода по производству биоразлагаемых полимеров в Татарстане.