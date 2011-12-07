Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Итальянская компания построит установку для нового производства на «Казаньоргсинтезе» за 130 млн евро

Реализовать проект планируют более чем за три года.

Подрядчиком «Казаньоргсинтез» по проекту нового производства сополимеров этилена и винилацетата (ЭВА-полимеров) стала итальянская компания Maire Tecnimont S.p.A. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе «Казаньоргсинтез». 

«Проектом предусматривается строительство новой установки по производству ПВД/ЭВА мощностью 100 тысяч тонн в год. Общая предварительная стоимость EP-контракта составляет 130 миллионов евро», — говорится в сообщении. 

Построить установку планируют за 40 месяцев с момента подписания контракта. Работы выполнят «дочки» итальянской Maire Tecnimont S.p.A. — Tecnimont Planung & Industrieanlagenbau GmbH из Германии и «MT Руссия», которая является московским рабочим центром компании.

При этом сам проект производства основан на технологии, разработанной японской компании Sumitomo Chemical. Лицензионное соглашение было подписано в феврале этого года. 

В апреле 2021 года Казаньоргсинтез и Maire Tecnimont S.p.A подписали меморандум о взаимопонимании о совместной разработке проекта нового завода по производству биоразлагаемых полимеров в Татарстане.

КВ
Лента новостей