Летняя работа для студентов: сколько платят и куда берут

Острая потребность в дополнительном доходе

По статистике, приведенной hh.ru, чаще всего выбор студентов падает на вакансии работы курьером, администратором или профильные стажировки. Формат стажировки предлагают IT-компании, масс-медиа и компании, предоставляющие услуги для бизнеса.

«В Татарстане индекс востребованности подработки почти в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране. Это говорит о наличии потребности у работников региона в дополнительном доходе», — сообщается в исследовании hh.ru.

Вакансии для тех, у кого нет опыта

Сайт hh.ru. привел статику самых популярных вакансий для тех, у кого нет опыта в работе:

· Оператор колл-центра автопарка в месяц может заработать от 28,7 до 33,9 тыс. руб. до вычета налогов.

· На вакансии охранника можно получить в день от 1,7 до 1,8 тыс. руб. на руки.

· Пешие курьеры — до 37 тыс. руб. в месяц до вычета налогов.

· Уборщицы на неполный день — до 10,7 тыс. руб. до вычета налога.

· Регистратор в клинику — от 30 до 45 тыс. руб. на руки.

· Водитель-курьер — от 35 до 65 тыс. руб. на руки.

«Стоит отметить, что по результатам опросов, большинство татарстанцев довольно позитивно оценивают получение первого трудового опыта в школьные и студенческие годы. Ключевыми преимуществами раннего трудоустройства респонденты Татарстана считают развитие самостоятельности, приобретение новых навыков, появление собственного заработка и повышение ответственности» — отметил hh.ru.

«Быстрый доход» и прокачка скиллов

В аналитическом центре «Авито» подсчитали, что в Казани зарплата в группе профессий «Без опыта, студенты» составляет сейчас 26,4 тыс. рублей. Сервис «Авито» выявил подработки, которые подойдут для разных целей студентов.

Если цель летней подработки — быстрый доход, то можно присмотреться к самой популярной вакансии — курьер, также ежедневные или еженедельные выплаты действуют в таких профессиях, как промоутер, почтальон или расклейщик объявлений.

Если подбирать вакансию, связанную с будущей профессией, то можно понять, подходит ли вообще эта сфера для молодого человека и узнать на практике нюансы специальности, о которых не расскажут на лекциях.

Так, например:

· Студенты педагогических факультетов могут попробовать себя в роли помощника воспитателя в детском саду. Зарплата у таких работников небольшая — 15 тыс. рублей, зато можно бесплатно питаться, да и рабочий день завершается уже в 17.00.

· Будущих банковских сотрудников может заинтересовать должность специалиста call-центра в одном из крупных финансовых учреждений. В его обязанности входит консультирование клиентов, которые звонят на «горячую» линию, а зарплата составляет 35 тыс. рублей в месяц.

Также «Авито» утверждает, что летнюю подработку можно рассматривать как вариант прокачки своих умений.

К примеру,

· Должность консультанта салона связи может улучшить навыки общения и продаж. Стажировка на этой вакансии оплачивается с первого дня.

· Торговая сеть «Магнит», предлагает вакансию продавца, где оформляют новичков и обучают за счет компании.

· Обучать с нуля готовы и начинающих тату-мастеров. В этом случае нужно уметь рисовать.

· В ресторанах и кафе всегда необходимы официанты, поэтому заведения общепита охотно принимают новичков без опыта, чтобы обучить их премудростям профессии.

· Активную и спортивную молодежь приглашают стать инструкторами по сап-бордингу на озерах Голубом, Лебяжьем и других.