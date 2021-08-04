На свияжском фестивале «Народная лодка» пройдет лекторий: публикуем программу

На набережной реки Свияга 7–8 августа пройдет фестиваль «Народная лодка», в программу которого включен образовательный лекторий. Об этом сообщили в официальном instagram-аккаунте остров-града Свияжск.

Самодельные лодки, яхты и каяки на фестивале представят 35 российских мастеров, которые приедут из Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода, а также с берегов Балтийского моря и Онежского озера. также во время фестиваля спустят на воду косную струг — большую деревянную лодку, на которой 1000 лет назад ходили по Волге рыбаки. Сейчас точную копию старинного судка готовят для свияжской «Народной лодки».

Желающие смогут поучаствовать в гонке гребных лодок и состязании «бурлацких артелей». Специально к фестивалю YarGa sound system из Петрозаводска доставят уникальный синтетический этноэлектронный проект «ЛодкСтрун».

В программе лектория фестиваля представят:

7 августа, суббота

на дебаркадере

12:00 «От Твери до Астрахани. Рыбная кухня Поволжья»

13:00 «Быль русского костюма Казанской губернии»

13:30 «Женские сети. Традиции русской филейной вышивки»

14:00 «Вот и приплыли: типы и виды поволжских лодок»

14:30 «Сказ о волжских лодках и не только»⠀

на площадке мастер-классов:

13:30 «экологические приспособления рыб в процессе эволюции» и мастер-класс «Рыбка-магнит»

на площадке «Народное судостроение»:

14:30 «Традиционный метод сшивания лодки еловой вицей без металлического крепежа»

8 августа, воскресенье

на дебаркадере:

12:00 «О строительстве свияжского косного струга»

12:30 «Яик — золотое донышко. На чем ходили и как рыбу ловили уральские казаки»

13:00 «От малых рек до великой Волги. Природные особенности водоемов Волжско-Камского заповедника»

13:30 «Ушкуйники — речные пираты средневековья»

14:00 «Этнографические находки летних экспедиций»⠀

на площадке мастер-классов:

12:30 «Как сплести рыбацкую сеть»

13:30 «Бурлацкая ложка»⠀

Добраться до острова можно на автобусе, который отправится из центра Казани. Расписание трансфера — в статье «Казанских ведомостей».