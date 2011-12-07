Тормасов: Сейчас мы перешли в состояние, когда необходимо учиться всю жизнь

В России должны учитывать возможность создания непрерывной системы образования, считают эксперты клуба «Волга».

«Сейчас мы перешли в состояние, когда необходимо учиться всю жизнь. Хотим мы этого, или нет, но с этой моделью придется свыкнуться — и поколению, которое в 2025 году выйдет в большую жизнь, и людям, рожденным гораздо раньше», — отметил ректор Университета «Иннополис», доктор физико-математических наук, профессор МФТИ Александр Тормасов.

Основатель и координатор исследовательского центра «RuGenerations», эксперт в области кластерного развития, CEO консалтинговой компании «Шерпа С Про», сооснователь международного воркшопа «Инновации и кластеры» (Бразилия) Евгения Шамис выразила похожую позицию, отметив, что уже сейчас представители как минимум трех поколений демонстрируют запрос на изменение траектории образования.

«Для поколения Х, рожденного в период 1964–1984 гг. история кардинальной смены профессии в 40-50 лет стала абсолютно массовой. О профессиональном долголетии говорят и их предшественники, „беби-бумеры“ — они хотят осваивать новые профессии в 55-60 лет. А представителям поколения Z даже важно иметь даже не две, а три профессии одновременно. В этой части вызов и для России, и для регионов — создавать возможности для непрерывного образования людей самых разных возрастов», — сказала она.

Напомним, в Казани состоялось заседание экспертного клуба «Волга» «Вызовы 2025: к чему готовиться России и российским регионам», в рамках которого специалисты обсудили вопросы могут в сфере политики, развития гражданского общества, экономики, бизнеса, цифровых и коммуникационных технологий.