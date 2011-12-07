В холода нельзя забывать о пожарной безопасности

Зима - это не только морозная свежесть и искрящийся снег, это еще и время, когда стоит уделить особое внимание мерам пожарной безопасности: не оставлять без присмотра отопительные приборы, печи и камины, не перегружать электропроводку. Не теряет актуальности давно известная истина - пожар легче предупредить, чем тушить.Тушение пожаров само по себе дело нелегкое, а с наступлением зимы осложняется еще и погодными условиями. Так, дворы обрастают сугробами, которые затрудняют пожарным машинам подъезд к месту возгорания. С наступлением холодов возрастает нагрузка на электрические сети. Многие жители включают обогревательные приборы, подвергая электропроводку дополнительным нагрузкам, которых провода порой не выдерживают. А это может привести к пожару.Основными причинами пожаров, происходящих в зимние месяцы, являются:1. Нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 2. Растопка печи с использованием горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ацетон).3. Нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.4. Отогревание в зимний период замерзших труб, двигателей автомобилей паяльной лампой или факелом.5. Неосторожность при курении (особенно в состоянии алкогольного опьянения, в постели). Если возгорание произошло, в первую очередь нужно вызвать пожарную охрану по телефонам 01 или 112. При этом следует четко сообщить адрес, что горит. После этого можно самостоятельно приступить к тушению пожара подручными средствами, если это не представляет опасности для жизни и здоровья.Если пожар принимает угрожающие размеры и самому справиться с огнем не удается, нужно покинуть помещение, отключив электроснабжение и газ, плотно закрыть двери. Помните, что соблюдение этих правил поможет сохранить ваше имущество, вашу жизнь и жизнь ваших близких. Всегда следует оставлять личный транспорт на специально отведенных автостоянках или парковать его во дворе с таким расчетом, чтобы к дому мог подъехать пожарный автомобиль. Ведь при пожаре потеря драгоценных минут может привести к печальным, а порой трагическим последствиям.ОНДиПР по Московскому району г. Казани УНДиПР ГУ МЧС России по РТ