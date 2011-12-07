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Владимир Леонов назначен на пост министра спорта РТ

Рустам Минниханов назначил Владимира Леонова министром спорта РТ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале президента РТ.

Ранее сообщалось о том, что главой «Татмедиа» назначен Айдар Салимгараев.

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