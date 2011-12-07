Марк Цукерберг извинился за сбои Facebook, Instagram и WhatsApp

Соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp работают в штатном режиме, заявил глава компании Facebook Марк Цукерберг в своем аккаунте.

Он извинился за сбои, отметив, что знает, насколько важны соцсети, чтобы оставаться на связи с важными людьми.

«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь снова в сети. Приносим извинения за сегодняшний сбой – я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», - обозначил Цукерберг.

О полном восстановлении работы WhatsApp объявил и ее генеральный директор Уилл Каткарт.

«Теперь мы полностью восстановились и работаем», - написал Каткарт в Twitter. Он поблагодарил всех, кто работал над восстановлением сервиса.

Напомним, в понедельник произошел сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру. Неполадки продлились около шести часов.