Индус Тагиров: Нужна Конституция, обеспечивающая права человека на достойную жизнь

Для чего Татарстану нужна своя Конституция? На этот вопрос мы попросили ответить академика Академии наук РТ, доктора исторических наук, профессора Индуса Тагирова, который принимал активное участие в разработке особых положений Основного Закона нашей республики.

— Татарстану нужна Конституция, отвечающая нормам международного стандарта, обеспечивающая его реальный суверенитет и в то же время не нарушающая территориальную целостность России. Однако нужна работающая Конституция, способствующая реализации суверенных прав не только субъектов страны, но прежде всего прав человека на достойную жизнь. Нужна Конституция, создающая систему сменяемости власти.

Прошло 28 лет с того времени, когда была принята Конституция Татарстана. Татарстан оказался единственным регионом в стране, который в полной мере воспользовался возможностями, возникшими в 1990-е годы, когда Россия встала на демократический путь развития.

В нашей Конституции целиком и полностью признавался суверенитет Татарстана, собственность республики объявлялась достоянием многонационального народа Татарстана. Также важное положение Конституции о том, что Татарстан является субъектом международного права и с Россией устанавливает договорные отношения. Вот это там нужно было четко и ясно подчеркнуть. Поэтому данная Конституция была действительно Конституцией суверенного государства.