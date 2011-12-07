В Казани появился федеральный детский пресс-центр юных инспекторов движения

В Казани, Набережных Челнах и Альметьевске открылись детские пресс-центры юных инспекторов движения (ЮИД) федерального уровня. Торжественная церемония открытия состоялась сегодня в Татарском государственном театре кукол «Экият».В Татарстане пресс-центры юных инспекторов движения Всероссийской сети детских пресс-центров станут площадкой для общения юидовцев и педагогов. Куратор проекта – газета «Добрая Дорога Детства». Идею поддержали в Госавтоинспекции МВД России.Проект по созданию федеральной сети пресс-центров ЮИД реализуется уже полгода, пояснила главный редактор всероссийских изданий по БДД «STOP-газета» и «Добрая Дорога Детства» Алла Суражевская. «Надеемся, что этот проект станет новой интересной работой для вас, новой страницей в истории развития ЮИД», – сказала она юным инспекторам движения.По мнению вице-премьера – руководителя Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиля Гафарова, пресс-центры станут еще одной точкой роста юидовского движения в Татарстане.В дальнейшем детские пресс-центры ЮИД должны появиться и в других населенных пунктах Татарстана. «Три пресс-центра в республике – однозначно мало. Но чтобы разбежаться, нужно сделать первый шаг. Сегодня он сделан. Дальше пресс-центры будут открываться в других населенных пунктах республики», – пояснил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.Он подчеркнул, что, работая в пресс-центрах, юидовцы будут пропагандировать Правила дорожного движения. «Самое ценное – еще и то, что наши дети будут учиться чему-то новому, что пригодится им в жизни. Может, кто-то из ребят станет знаменитым журналистом. Возможно, это первые ступени, которые позволят им двигаться в этом направлении», – заметил спикер.Детские пресс-центры юных инспекторов движения ранее были открыты в семи регионах России (в Москве, Санкт-Петербурге, Чечне, Крыму, Кемеровской, Липецкой и Тюменской областях – прим. Т-и), добавила Суражевская.«Этот год для движения ЮИД – юбилейный, 45 лет – это большой срок. Мы решили, что нужно создать что-то новое с учетом потребностей современных детей. А им сейчас интересно быть блогерами, быть на экране, писать сообщения в соцсетях. Вот так родился проект. Наверное, он и станет новой страницей в юбилейный год движения ЮИД», – отметила она.По ее словам, пока это «первая волна открытия таких пресс-центров федерального уровня». «Будет одна флагманская площадка, и ее задача – объединить весь ЮИД, чтобы ребята смогли “заразить” этой работой своих юных коллег из районов, регионов, чтобы получилась такая большая семья ЮИД», – заключила спикер.Основные задачи пресс-центров – воспитание грамотных и законопослушных участников дорожного движения, популяризация юидовского движения, вовлечение школьников в пропаганду безопасного поведения на дорогах.