В пятницу на Кремлевской набережной откроется «Фабрика любви»

8 февраля в 18:00 на Кремлевской набережной откроется «Фабрика любви», пишет kzn.ru. В рамках «Фабрики» будет работать мастерская любви, организованы мастер-классы и интерактивный квест. Также посетители набережной смогут посмотреть фильмы о любви, покататься на сноутюбинговых горках. Кроме того, для желающих будет работать шуточный ЗАГС, где можно «зарегистрировать» брак и получить «свидетельство». «Фабрика любви» будет открыта до 21 февраля по будням – с 16:00 до 22:00, а по выходным – с 12:00 до 22:00.