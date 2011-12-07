В Казани стартовал благотворительный марафон #Добрый _март

Уже два десятилетия эта организация разрабатывает и реализует различные социально значимые проекты, среди которых вводные ориентационные курсы для трудовых мигрантов, медико-социальный патронаж наркозависимых и иностранных граждан. Ежегодно организуются мероприятия к Международному дню борьбы со СПИДом, такие как экспресс-тестирование на ВИЧ в рамках крупных спортивных соревнований. Проекты направлены на поддержку людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, пропаганду здорового образа жизни. К своему юбилею «Новый век» проведет несколько благотворительных профилактических, просветительских мероприятий. Например, 7 марта в Казани и Набережных Челнах на общественных площадках будут работать мобильные пункты, где каждый человек сможет бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Запланирован выезд в один из реабилитационных центров. Пациентам центра проведут тренинг по профилактике социально значимых заболеваний, а также предоставят возможность пройти обследование на гепатит, сифилис, ВИЧ, другие опасные инфекции. В середине марта состоится акция по оказанию юридической и медицинской помощи лицам без определенного места жительства. Кроме того, для них будет организован сбор теплых вещей, медикаментов, продуктов. Запланирован выезд в Центр временного содержания иностранных граждан в Набережных Челнах и места локации мигрантов для оказания им правовой поддержки, медицинского обследования, раздачи средств гигиены. - Мы на свой юбилей решили приезжать к нашим партнерам, чтобы поблагодарить их за совместную работу. Не случайно первый наш визит - в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан. Именно при поддержке Роспотребнадзора в 1999 году была создана благотворительная организация «Новый век». За эти годы в партнерстве нами были реализованы программы в рамках существующей системы противодействия инфекционным и социально значимым заболеваниям и внедрены инновационные подходы, - отметила генеральный директор АБНО «Новый век», член Общественной палаты РТ Лилия Таишева.На встрече руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина и Лилия Таишева обсудили дальнейшие пути сотрудничества, которое эффективно ведется на протяжении 20 лет. Например, планируются совместные мероприятия в рамках мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года.