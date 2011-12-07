В Казани состоялся «Парад у дома»

Во дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, состоялась традиционная акция «Парад у дома». Специально для уважаемых ветеранов был организован концерт и парад отряда специального назначения под музыку оркестра Казанского специального моторизованного полка Приволжского округа ВНГ России. Концертную программу подготовили юные представители общественного движения «Волонтеры Победы».

Сначала «Парад у дома» прошел у дома на улице Мавлютова, где проживает подполковник Талгат Янбеков. Талгат Самигуллович в феврале отметил свое 94-летие. Талгат Самигуллович рассказал, что его призвали в ряды Красной Армии в ноябре 1944 года, когда ему было 17 лет. Конечно, ему хотелось на фронт, защищать Родину, но парня направили в полковую школу связи, которая находилась в Оренбургской области. После курса обучения молодой связист был направлен в Тверь, где формировался специальный эшелон для отправки на фронт. Воевал в Польше. Участвовал в освобождении Варшавы. Известие о капитуляции германских войск встретил в Польше. После еще три года служил на территории этой страны. Затем – служба в Киевском военном округе, учеба в Ивановском военно-политическом училище, переезд и служба в Казани. В армии Талгат Самигуллович прослужил 31 год, после этого 23 года проработал бригадиром сторожей, а затем – инспектором отдела вневедомственной охраны Приволжского района Казани.

Далее акция «Парад у дома» прошла на улице Минской, у дома, где живет Александр Михайлович Сафонов. Александр Михайлович родился в 1939 году в Ленинграде. Когда началась Великая Отечественная война ему было всего 2 года. Он пережил все ужасы блокады.

Александр Михайлович наблюдал со своего балкона с 6 этажа. Зрителями этой праздничной программы стали несколько сотен казанцев, многие соседи вышли на лоджии, чтобы увидеть концерт и послушать живую музыку.