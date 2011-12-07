В Казани задержан мужчина, укравший из магазина набор для макияжа за 26 тыс. рублей

В Казани сотрудники Росгвардии по РТ задержали мужчину, который пронёс через кассу магазина товары для макияжа. Мужчина был задержан на второй свой приход в магазин. В первый раз ему удалость украсть товаров на сумму свыше 26 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по РТ.

Задержание произошло в торговом центре на Павлюхина. По приходу сотрудников Росгвардии, охранники торгового объекта указали на похитителя косметики. Далее всё происходило по простому сценарию: мужчина был задержан и передан полицейским.

Свою вину мужчина признал, но заявил, что товары вернуть не сможет: все косметические наборы уже проданы.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее «Казанские ведомости» писали, что казанцу, укравшему букет цветов на сумму 619 рублей, суд назначил наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно.