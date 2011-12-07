Не халяль себе: KazanSummit — пародия на ПМЭФ?

KazanSummit уже давно стал одной из визитных карточек Татарстана, а мероприятие часто сравнивают с Петербургским международным экономическим форумом. Корреспондент «Казанских ведомостей» побывавший и там, и там, сравнил мероприятия и рассказал, чем запомнилась нынешняя бизнес-тусовка республики.

Сыры, колбасы и БАДы: чем хвастались на саммите

Попасть на площадку KazanSummit — выставочный центр «Казань Экспо» гораздо проще, чем на петербургский «Экспофорум». Если в Северной столице журналисты просиживали в пусть и не длинных, но очередях, ожидая осмотра охраны, то в Казани до входа в здание никаких досмотров не было. Единственным препятствием на пути к залу были рамки металлоискателя. В первый день попасть туда могли абсолютно все, стойки регистрации и выдача бейджей располагались на самой площадке саммита.

Что касается «удостоверения» участника, то фото на нем не было, а единственным делением гостей были цвета бейджей: красный — для элиты с отметкой «VIP», зеленый — для всех остальных и желтый — для СМИ. Во время второго дня мероприятия некоторые забыли свои бейджи дома, но судя по тому, что их пустили, — это не стало проблемой ни для организаторов, ни для самих участников. Если говорить о самих площадках: в Казани все гораздо компактнее, чем в городе на Неве, как ни парадоксально на меньших площадях — меньше людей.

Если раньше казанский саммит, проводимый в Корстоне, выглядел более многолюдным за счет скученности, то просторы «Казань Экспо» смотрятся пустынными. В коридоре лежит несколько пуфиков, которые распаковали перед самым началом мероприятия, оборудована фото-зона, где можно примерить национальные татарские костюмы и установлен стенд для подписаний. Его отличительной чертой стали девушки в юбках, на которых красовался принт в виде Казанского Кремля. Те, кто не получил место у вип-площадки, разгуливали по «Экспо» в бархатных юбках изумрудного цвета. Как и полагается мероприятию, на всех были платки, покрывающие головы.

Но как ни крути главной точкой притяжения и сбора людей стало пространство самой выставки. Стенды стран и компаний разбавляли турецкое кафе со сладостями и восточным кофе, а также юрта, которую, как стало известно нашему изданию, теперь планируют выставлять на всех мероприятиях «Экспо». Если стенды в Питере больше напоминали арт-инсталляции, где можно было увидеть лазерные шоу, живых камчатских крабов и устриц, а также новейших роботов, то казанская выставка больше напоминала сельскую ярмарку. Арабским принцам и шейхам показывали французские сыры местного производства, мясные нарезки и колбасы, БАДы, платья и костюмы, а также чаи, косметику и сухофрукты.

Отдельного внимания заслуживают стенды для СМИ. На форуме в Санкт-Петербурге они впечатляли своими масштабами и яркостью, зоны некоторых изданий были в несколько этажей, а толпы корреспондентов охотились за топовыми спикерами: интервью были поставлены на конвейер, собеседники сменялись один за другим в порядке живой очереди. На KazanSummit все было гораздо скромнее: два стенда, представляющих собой баннер и пару кресел. Интервью или проведение каких-то мероприятий там замечено не было.

Вместо шампанского за миллион — еда из «столовки»

Что всегда пользуется особой популярностью на форуме, так это еда. Питерский форум успел отличится бешеными ценами в ресторанах. Так, на питерской бизнес-тусовке можно было попробовать бок ягненка за 17 тыс. рублей, блинчики с икрой почти за 7 тыс. и осьминога за 3,5 тыс. Из напитков были чай за 1,2 тыс., вода за 550 рублей, а 200 мл сока обошлись в 500 рублей.

Что касается алкогольных напитков, то они стояли гораздо дороже: 40 граммов 18-летнего виски «Чивас» в одном из ресторанов на площадке ПМЭФ стоили 3,5 тыс. рублей, а это более 61 тыс. за бутылку (ее стоимость в обычном магазине в районе 6 тысяч), за бутылку красного вина (в зависимости от марки) в заведениях форума предлагали выложить сумму от 20 тыс. до 215 тыс. рублей, а 700 мл элитного коньяка можно было попробовать за 300 тыс. рублей.

На KazanSummit с едой и напитками все обстояло гораздо иначе: во-первых, поскольку мероприятие халяльное, алкоголя там не было вообще. Во-вторых, на «Казань Экспо» было не так много кафе и ресторанов: кафетерий в холле первого этажа, стенд сети «Тубэтэй», столовая для всех и отдельная фуд-зона для випов. Цены хоть и значительно ниже, чем в Питере, но демократичными их вряд ли назовешь: самый дешевый — кофе эспрессо, за 40 мл которого придется отдать 60 рублей, самый дорогой матча латте на растительном молоке объемом 400 мл — 350 рублей. Также представлены типичные американо (120 рублей за 180 мл), капучино на обычном молоке (170-300 рублей в зависимости от объема), латте (250 рублей).

Что касается закусок, то можно было взять эчпочмак и слойку с сыром за 100 рублей, элеш с птицей за 120, либо сочник с творогом за 80. Сэндвичей в меню кофейни нет, но, как объяснили продавцы, их стоимость — в районе 200 рублей в зависимости от начинки. Найти выпечку подешевле можно было на стенде «Тубэтей»: эчпочмаки и элеши по 70 рублей, фирменный «кыстыбургер» — 200 рублей, 30 гр чак-чака — 40 рублей, а губадия на 10 рублей дороже. Чай и воду объемами 300 мл можно приобрести за 60 рублей.

В «столовке» цены не кусались: макароны — 30 рублей, гречневая каша и рис — 45 рублей, запеченный картофель — 50. Та же самая выпечка в районе 30-70 рублей, чай и кофе три в одном — по 20 рублей.

В зоне для випов все было бесплатно. Как рассказал нашему изданию, один из участников делегации, еда в столовой для избранных не отличалась разнообразием. Каждый день давали овощной салат, мясо или рыбу на выбор, а также напитки, среди которых традиционные чай, кофе и компот. «Еда была вкусной, особенно лосось, которого подавали позавчера. Но в целом, ничего необычного, будто столовская еда», — отметил собеседник издания.

Стоит отметить, что отличалась и стоимость участия. Для того, чтобы попасть на ПМЭФ-2021, приходилось платить от 840 до 960 тыс. рублей в зависимости от уровня пакета, то посещение KazanSummit стоило от 25 до 50 тыс. рублей. Стоимость также варьировалась от возможности посещения сессий и заседаний.

Людей не много, но больше, чем ожидали

Если у стендов с различными баночками и продуктами было еще относительно много людей, то большинство сессий kazanSummit не пользовались особым интересом публики. Так, на одном из заседаний в огромном зале было всего четыре человека. Но как заверила руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина, ничего страшного в этом нет, отсутствие интереса к тем или иным лекциям — лишь поле для роста и развития мероприятия.

«Может быть, тематика узкопрофильная или эксперты не устроили, я не знаю. Это надо будет анализировать. Мы потом садимся с оргкомитетом и смотрим, какие сессии были востребованы, чтобы повторить их на следующий год, какие нужно убрать. Мы же тоже растем, совершенствуемся, программа у нас меняется», — сказала Минуллина.

Помимо этого, наложила свой отпечаток и ковидная реальность. Из-за сложностей с авиаперелетами многие делегации просто не смогли добраться до Казани. Например, предприниматели из Индонезии или министры культуры и промышленности Бахрейна. Как объяснила Минуллина, сложности с последними были связаны с тем, что они поздно заявились на саммит и просто не успели получить свои визы.

«С российской стороны все было в порядке. <…> Процесс получения визы имеет свои сроки, хотя бы минимальные, а они заявились в последний момент», — отметила она. На вопрос, чьим отсутствии она опечалена больше всего, глава АИР Татарстана ответила кратко: «Я очень радуюсь тем, кто приехал».

Несмотря на все трудности попавших на саммит оказалось гораздо больше, чем ожидалось. Окончательных данных об участниках еще нет, но уже известно, что как минимум 4,5 тыс. человек приняли участие в деловой программе саммита. Всего в программе приняло участие представители 64 стран и 38 регионов России.

Международный уровень без синергии

Возможно, KazanSummit прошел бы по-другому, если бы его организации помог Росконгресс — фонд, занимающийся организацией Петербургского форума. Но, как рассказала Минуллина, несмотря на заявления председателя правления и директора фонда Александра Стуглева о готовности поддержать KazanSummit как организационно, так и финансово, достичь единства в этом вопросе не удалось.

В этом году саммит проводился без поддержки федеральных коллег. Но даже так мероприятие вышло на международный уровень. Так, в следующем году на полях KazanSummit пройдет всемирный день халяль — World Halal Day. Это международная выставка - одно из мероприятий совета Всемирного Халяль Саммита. На ней десятки компаний-поставщиков получат возможность представить свои товары и услуги, соответствующие стандарту халяль.

Сравнения KazanSummit с ПМЭФ Минуллина не поддерживает. «Я считаю, что у нас есть свой путь, который мы выбрали. У саммита есть свое лицо. На сегодняшний день — это самое крупное ежегодное и международное мероприятие, которое делает регион в Российской Федерации», — подытожила глава АИР Татарстана.