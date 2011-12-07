Ростехнадзор: Во взрыве на газонаполнительной станции в Казани виноват персонал

Во взрыве на газонаполнительной станции ООО «Газпром сжиженный газ» в Казани виноват персонал. Такое заключение опубликовал Ростенадзор после проведенного расследования.

По информации ведомства, персонал действовал неправильно: начав дренирование емкостей, сотрудники не удостоверились в качестве выполненных подготовительных работ. Кроме того, не была устранена неисправность запорной арматуры. Плюс ко всему на месте отсутствовало ответственное лицо, а работники не использовали средства защиты.

«Проведение газоопасных работ осуществлялось в выходной день в темное время суток, в нарушение требований. ООО „ОДС РТ“ не обеспечило оперативное реагирование в целях спасения жизни и сохранения здоровья людей (фактическое время прибытия с момента получения сообщения об аварии составило около 40 минут)», — заметили в ведомстве.

По итогам проверки вынесено следующее решение: ООО «Газпром сжиженный газ» привлечено к административной ответственности по статье «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов». Предприятию назначен штраф на сумму 1 млн рублей, а также санкция в виде приостановки деятельности на 90 суток с 17 сентября. Дальнейшая деятельность станции будет возможна только после устранения последствий аварии.

Все материалы расследования переданы в правоохранительные органы.