Прямой рейс из Казани на Кипр запустит российский лоукостер

«Победа» запустит прямой авиарейс из Казани на Кипр. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Первый рейс из Казани стартует 16 июня, авиакомпания рассчитывает, что летом будет летать в это направлении раз в неделю. Кроме столицы Татарстана, рейсы в Ларнаку будут также выполняться из Екатеринбурга и Перми. «Победа» раньше не выполняла полеты на Кипр из этих городов.

«Казанские ведомости» писали, что из столицы Татарстана открылись регулярные рейсы в Дубай. Авиаперевозчиком выступила авиакомпания AZUR air.