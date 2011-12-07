В Татарстане в День посадки леса высадили 1,3 млн саженцев

В ходе природоохранной акции «Единый день посадки леса» в Татарстане высадили в общей сложности 1,3 млн саженцев. Участниками мероприятия стали примерно 20 тыс. жителей республики, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.Участие в акции приняли работники Аппарата Президента РТ, Кабинета Министров РТ и Государственного Совета РТ, сотрудники прокуратуры Татарстана, представители всех министерств и ведомств республики, преподаватели и студенты вузов, а также волонтеры. Посадочный материал, инвентарь и спецодежда были предоставлены Министерством лесного хозяйства.В общей сложности за 6 октября озеленена территория площадью более 300 га. Ключевыми моментами мероприятия стали акции по посадке деревьев на двух площадках Пригородного лесничества. Если в казанском сквере имени Вахитова высадили 400 саженцев ели европейской, липы мелколистной и рябины обыкновенной, то в селе Старое Шигалеево Пестречинского района посадили 40 тыс. деревьев хвойных пород.Больше всего людей за пределами Казани и ее окрестностях привлекли акции в Билярске, Бугульме, Буинске, Елабуге, Мамадыше, Набережных Челнах и Тетюшах.