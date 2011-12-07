В казанском ЗАГСе запустили функцию повторной выдачи документов

В ЗАГСе Казани запустили функцию повторной выдачи документов, благодаря которой можно получить нужные архивные записи в течение 20 минут, сообщила начальник Управления записи актов гражданского состояния Римма Миннуллина.

«Ранее переехавший в другой регион гражданин, которому потребовался документ о рождении, направлял почтовый запрос в орган ЗАГС, в котором хранится актовая запись. Получал он документ через несколько недель. Сегодня достаточно обратиться в ближайший орган ЗАГС, где бы ни находился гражданин, и получить услугу по выдаче повторного документа в течение 20 минут», — рассказала спикер.

Сейчас сервис запущен в тестовом режиме. В России данная система заработает только с 1 января 2021 года.

Напомним, в 2017 году республика вошла в список пилотных регионов, которым было доверено протестировать ЕГРЗАГС.