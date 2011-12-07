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10 июля подведут итоги первого конкурса молодых предпринимателей «100 лидеров - Татарстан будущего»

В пятницу в Торгово-промышленной палате РТ состоится защита социально-ориентированных бизнес-проектов, прошедших в финал республиканского конкурса «100 лидеров - Татарстан будущего», и награждение победителей. Призовой фонд конкурса - 500 тысяч рублей.

По информации пресс-службы Союза «Торгово-промышленная палата РТ», в мероприятии примут участие заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, руководители республиканских министерств и ведомств, общественных организаций, представители бизнеса и президент Торгово-промышленной палаты Башкортостана Тимур Хакимов. Руководители бизнес-сообществ двух республик планируют провести совместный конкурс «Лидеры Татарстана и Башкортостана».

Напомним, в начале 2020 года Союз «Торгово-промышленная палата РТ» объявил о старте конкурса для молодых предпринимателей от 18 до 35 лет «100 лидеров», приуроченный 100-летию образования ТАССР.

Проект состоял из нескольких этапов. На каждом этапе для участников проводились обучающие семинары о том, как работать в команде, как начать свой бизнес, как бизнес-идею воплотить в жизнь и другим актуальным темам. В период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, занятия проводились в формате онлайн.

КВ
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