В РТ вводится система идентификации животных

Об этом рассказал в ходе пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ленар Гарипов. По его словам, в стране готовится закон, обязывающий маркировать товары и животных, подлежащих ветеринарному контролю.

«Чипирование - простая и безболезненная процедура, не более сложная, чем вакцинация. Вступление в силу закона предполагается с 1 января 2021 года, а внедрение обязательной идентификации крупного рогатого скота - с 1 сентября 2021 года», - объяснил Ленар Гарипов.

В Татарстане с мая текущего года уже существует Единая система идентификации животных, действующая в пилотном режиме в Балтасинском и Арском районах. На сегодняшний день было чипировано около 200 телят и закуплено примерно 5 тысяч бирок.