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В Горкинско-Ометьевском лесу Казани заметили ядовитого паука

Пользователи соцсетей предположили, что это каракурт.

В Горкинско-Ометьевском лесу обнаружили ядовитого паука, похожего на каракурта. Фотографии насекомого выложили пользователи в соцсетях.

Одной из причин появления подобного паука в парке — аномальная жара в этом году, предположили пользователи.

Каракурт — вид пауков из рода черных вдов. Полностью половозрелые особи иногда приобретают черный цвет без пятен, с характерным блеском. Яд каракурта может стать причиной сильной боли в области живота, которая наступает через 10-15 минут после укуса. Для человека укус каракурта может оказаться смертельным, если не оказать помощь пострадавшему.

Ранее в Татарстане нашли ядовитого тарантула, занесенного в Красную книгу республики.

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