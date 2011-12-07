В Горкинско-Ометьевском лесу Казани заметили ядовитого паука

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В Горкинско-Ометьевском лесу обнаружили ядовитого паука, похожего на каракурта. Фотографии насекомого выложили пользователи в соцсетях.
Одной из причин появления подобного паука в парке — аномальная жара в этом году, предположили пользователи.
Каракурт — вид пауков из рода черных вдов. Полностью половозрелые особи иногда приобретают черный цвет без пятен, с характерным блеском. Яд каракурта может стать причиной сильной боли в области живота, которая наступает через 10-15 минут после укуса. Для человека укус каракурта может оказаться смертельным, если не оказать помощь пострадавшему.
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