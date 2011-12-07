Где живут архивные тайны

Попасть на экскурсию по зданию архива, расположенного на улице 8 Марта, мог каждый желающий. Для этого надо было просто зарегистрироваться на портале туристического бренда Visit Tatarstan. В увлекательном и познавательном туре приняли участие 35 человек. Гидом для гостей стала председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова. Так совпало, что мероприятие состоялось в преддверии 100-летнего юбилея архивной службы Татарстана, который будет отмечаться 15 ноября. Гульнара Закариевна и сотрудники архива поведали много интересного о том, как собираются и хранятся документы, почему в хранилище работают только в белых перчатках, каким образом оцифровываются особо ценные документы, как действует единая архивная информационная система, позволяющая оперативно найти необходимые документы. А также посетители узнали, с какими просьбами чаще всего обращаются в архивы. - В этом году мы получили более 22 тысяч запросов о справках, подтверждающих стаж и размеры заработной платы. Эти сведения необходимы при выходе на заслуженный отдых для расчета размера пенсии. Нам приходится поднимать архивы всевозможных предприятий и организаций, чтобы найти необходимые бухгалтерские ведомости, табели, личные дела и другие документы, - отметила Гульнара Габдрахманова. - Но проблема в том, что в конце 1990-х - начале 2000-х годов огромное количество организаций было ликвидировано: в те времена не было законов, обязывавших сдавать документы в архивы. Поэтому архивы многих организаций оказались утеряны - их уничтожали или просто выбрасывали на свалку. Были случаи, когда нам звонили и говорили: «У нашего дома на свалке лежит куча каких-то документов, приезжайте, посмотрите». По закону мы не имеем права принимать на хранение документы с улицы. Архивы предприятий принимаются нами только от юридического лица под опись. Но в особых случаях, когда дело касается зарплат людей, их пенсий, мы обращаемся в прокуратуру, чтобы официально принять найденные архивы. Сейчас по закону все организации должны заключать с нами договора, чтобы при их ликвидации все документы, все личные дела их сотрудников были переданы в архив. При входе в архивное хранилище была организована мини-экспозиция из нескольких исторических документов. Посетители могли собственными глазами увидеть оригинал присяги Президента РТ, партитуру гимна Татарстана, старинную фотографию, на которой запечатлена царская семья Романовых во время охоты. Фотография была сделана в Германии в 1890 году. Как она попала в татарстанский архив - загадка для архивистов. Но экспертиза подтвердила подлинность фото. Кстати, пришедшие на экскурсию могли сделать снимки на память только в коридоре. А у двери в хранилище всех попросили убрать фотоаппараты и мобильные телефоны: дальше фотографировать уже нельзя. Бумажные документы не любят света, шума. Для них здесь созданы оптимальные условия хранения - определенный режим по температуре, влажности и свету. Как рассказала Гульнара Габдрахманова, Госархив Татарстана сотрудничает с архивами многих регионов России и других стран. В связи с грядущим 100-летием ТАССР ведется большая работа по поиску интересных материалов по истории Татарстана. Например, совсем недавно Иран передал Татарстану оцифрованную копию объемной рукописи Ахмада Ибн Фадлана - арабского путешественника и писателя, жившего в первой половине X века. В 921 - 922 годах Ибн Фадлан в качестве секретаря посольства аббасидского халифа ал-Муктадира посетил Волжскую Булгарию и написал о путешествии интересный отчет. Теперь у татарстанских ученых будет возможность внимательно изучить этот исторический документ. У посетителей оказалось много вопросов по составлению родословной: с чего начинать? как и где найти документы, которые могут поведать об истории семьи? А это значит, что экскурсии в архив будут продолжены и отдельная встреча будет посвящена проблемам поиска информации о представителях своего рода и правилам составления родословной.