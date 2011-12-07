В РТ скончался известный казанский телережиссер Ильсур Садыков

В Татарстане скончался известный казанский телережиссер Ильсур Садыков. Он ушел из жизни на 57-м году жизни, сообщается на сайте ГТРК «Татарстан».

Работу свою на студии телевидения в Казани Садыков начал в 1985 году. Тогда он еще был студентом КГУ, одновременно подрабатывая в качестве ассистента режиссера редакции литературно-драматических программ.

За свою карьеру он записал десятки проектов с эстрадными исполнителями, был одним из создателей «Телеобозрения недели», автором передачи «Точка опоры» и режиссером других программ разных жанров.

Выражаем соболезнования родным и близким Ильсура Садыкова.