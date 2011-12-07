Глава республики призвал помнить подвиг фронтовиков.

Президент РТ Рустам Минниханов призвал не забывать подвиг фронтовиков и выступил с обращением по случаю вручения орденов Красной Звезды, вовремя не переданных награжденным ими фронтовиками.

«В этот непростой период, когда мы все погружены в решение целого ряда различных проблем, мы не должны забывать о главном: этот год — год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал глава РТ.

Он уточнил, что в преддверии Дня Героев, 100-летний житель РТ, участники войны Сахипов Гиндулла Сахипгараевич награжден орденом Красной Звезды. «От всей души желаю ему здоровья!», — отметил Минниханов.

Другой участник войны, татарстанец Стародубцев Семен Иванович получил награды уже после смерти. «Его орден Красной Звезды и орден Славы III степени получил сын. Я бесконечно благодарен им за подвиги», — добавил Минниханов.

Вручение наград прошло в Военном комиссариате РТ.