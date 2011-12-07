«Казанские ведомости» поздравили с Новым годом ребят из школы-интерната

Уже стало доброй традицией, что мы поздравляем ребят из этого интерната и их воспитателей с Новым годом. В прошлом году редакция организовала для них поездку в загородную резиденцию татарского Деда Мороза Кыш Бабая, а к 8 марта подготовили настоящий весенний праздник цветов для девочек из интерната. И вот новая встреча с нашими добрыми знакомыми. Все девочки из средних и старших классов получили в подарок от редакционных Деда Мороза и Снегурочки косметические наборы. Было ясно, что с подарком мы угодили, потому что девчонки следят за собой и стремятся всегда быть красивыми. Самые маленькие воспитанники интерната были очень рады музыкальным и развивающим игрушками, цветным мячам. Малыши с удовольствием пообщались и гостями и поводили хороводы у нарядной елки. А три огромных праздничных торта от «Казанских ведомостей» - отличный повод устроить вкусное новогоднее чаепитие!Подробности – в одном из ближайших номеров «Казанских ведомостей».