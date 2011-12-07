Инспекторы ГИБДД помогли нижнекамцу, у которого на трассе пробило колесо

В Госавтоинспекции РТ сообщили об очередном добром деле, совершенном инспекторами ГИБДД.

У жителя Нижнекамска в пути на автодороге Заинск — Бухарай машину стало уводить в сторону. Тогда управляющий авто остановился у обочины и обнаружил спущенное колесо. Необходимых инструментов для его замены у него не оказалось, поэтому мужчина обратился за помощью к майору полиции Рамилю Гарифуллину и стажеру Альберту Арсланову. Затем, узнав о ситуации, полицейские помогли решить проблему татарстанца.