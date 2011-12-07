Сморчешница с пылу с жару из Ерыклы: первое грибное блюдо на столе жителей Татарстана

Сморчок — один из первых весенних грибов. Вид у него такой, что сразу понимаешь откуда у названия ноги растут, зато аромат и вкус не подкачали. По крайней мере уже после первой ложки сморчешницы от когнитивного диссонанса между фонетикой и вкусовыми ощущениями не остается и следа.

Автор этих строк в Татарстан переехал недавно, и это блюдо стало одним из первых гастрономических открытий. Угостила, правда еще прошлогодними замороженными грибочками, и поделилась рецептом жительница села Ерыкла Алексеевского района РТ Дания Гарипова.

— Сами мы с мужем не местные, со сморчками и блюдами из них познакомились только когда сюда переехали двадцать лет назад, — говорит Дания Бариевна. — Эти грибы здесь очень популярны. Их сразу едят и впрок готовят — замораживают и сушат.

Что до рецепта, то он чрезвычайно прост. Сморчки промыть, слегка отварить, остудить и отправить на сковороду. Когда грибы поджарятся, добавить соль, перец и взбитое со сметаной яйцо. По сути это омлет с грибами, но по факту блюдо куда вкуснее тех, что подают в ресторанах или кафе. Там его обычно готовят с шампиньонами, сморчки же на порядок нежнее по консистенции и аромату.

Так что пока сезон — надо успеть себя побаловать. А может, и впрок запастись. Замораживают обычно уже отварные грибы, они-то и идут на сомрчешницу. Что касается сушеных, то из них лучше готовить суп и соус — сморчки хороши для придания аромата.

Следует знать

Сезон сбора. Вылезают весной, когда уже нет заморозков, но до того как кроны деревьев покроются густой листвой. Обычно это начало или середина мая.

Где растут. Там где сыро и тепло: осинники, березняки, лесные опушки, вырубки, обочины тропинок, иногда на гарях.

Не спутать. Сморчки схожи по названию и внешнему виду с другими грибами — строчками. Оба вида растут в одно и то же время в одинаковой местности. Только строчки при неправильном приготовлении грозят отравлением. На самом деле отличить один от другого очень просто: у сморчка шляпка конусообразная, имеет дырочки, визуально сравнима с высохшей сморщенной губкой, а у строчка — сморщенная, мозговидная. Опять же: сморчок имеет явно выраженный приятный грибной аромат. Ошибиться сложно.