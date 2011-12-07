В Казани кондукторы автобусов вышли на работу в военной форме

В столице Татарстана кондукторы автобусов вышли на маршруты в военной форме с георгиевскими лентами на груди. Об этом сообщает Ассоциация АТП РТ.

«С Днем Победы сотрудники МУП „ПАТП № 4“ поздравили участников ВОВ: Льва Матвеевича Храпкина, Фленана Ивановича Камаева. С поздравлениями пришли к труженикам тыла: Амине Булатовой, Хатире Гиниятовне, Валентине Камаевой. От предприятия им подарили подарки, была оказана материальная помощь. Руководство МУП „ПАТП № 2“ поздравило с Днем Победы 15 ветеранов и тружеников тыла — сотрудников, которые работали на предприятие, а сейчас на пенсии», — говорится в сообщении.

Ветеранам и труженикам тыла подарили продуктовые наборы, а также была оказана материальная помощь.

Сегодня во всех автобусах МУП «ПАТП № 4» звучат поздравления с Днем Победы на русском и татарском языках. Во всех автобусах МУП «ПАТП № 2» звучат песни Победы. В плейлисте более 15 песен, среди них «Катюша», «День Победы».